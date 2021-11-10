وفد هيئة الدواء يجتمع مع الجمعية البرازيلية للمدخلات الصيدلانية بملتقى CPhI

جدة - نرمين السيد - اجتمع رئيس هيئة الدواء المصرية والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، مع نوربيرتو بريستيس، الرئيس التنفيذى للجمعية البرازيلية للمدخلات الصيدلانية، والسيدة كارولاينا سيلانى، مسئولة الشئون الاستراتيجية بالجمعية، بحضور مدير مجموعة إنفورما ماركت، مصطفى خليل، على هامش مشاركة هيئة الدواء المصرية بمعرض CPhI.





تناول الاجتماع بحث سبل التعاون بين هيئة الدواء المصرية واتحاد الصناعات البرازيلى، وكذلك السلطة الرقابية الدوائية بالبرازيل؛ فى عدد من المجالات، وخاصة فى مجال صناعة المستحضرات الحيوية تامة الصنع، وصناعة المدخلات الصيدلانية، مثل: المواد الخام المصنعة كيميائيا، أو مستخرجة من أصل حيوانى، وأيضا التعاون فى مجال تصنيع المستحضرات البيطرية.

كما تناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات فى التشريعات والقوانين المنظمة للصناعات الدوائية بمصر، والتشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات الدراسات الإكلينيكية، والتجارب السريرية، وكذلك التشريعات الخاصة بتسجيل وتداول المستحضرات الحيوية.

تناول اللقاء أيضا مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل؛ لتوطيد أواصر التعاون المشترك بين البلدين فى مجال صناعة الدواء والرقابة عليه.

وتم طرح جهود الهيئة خلال الفترة السابقة لتنشيط الاستثمار فى مصر، وعلى رأسها مناقشة مبادرة هيئة الدواء المصرية لدعم التصدير، والتشجيع على العمل وفقا لنظام التصنيع للتصدير، والتى تهدف إلى حسن استغلال الطاقات الإنتاجية، وكفاءات خطوط الإنتاج المصرية المتميزة الحاصلة على الاعتمادات الدولية للجودة، والعمل على زيادة الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية.

يذكر أن الجمعية البرازيلية للمدخلات الصيدلانية بالبرازيل قد تأسست فى 1983؛ لتمثيل صناعة الأدوية والدفاع عنها، وتسعى لتعزيز الترابط مع الهيئات والوكالات الأخرى ذات الصلة بمجال الدواء على الصعيد العالمى؛ بهدف تعزيز التعاون بين الكيانات بما يخدم صناعة الدواء.

يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة على تعزيز سبل التعاون الدولى الثنائى مع الدول ذات الكفاءة والجدارة فى مجال صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار الدوائى بالسوق المصرى، وتعميق توطين الصناعة، وتهيئة منظومة صناعة الدواء المصرية لقيادة قاطرة التنمية الصناعية فى مجالات المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية بإقليم الشرق الأوسط وإفريقيا.