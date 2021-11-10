ما وراء الخبر على دوت الخليج- ناجى قمحة يكشف تفاصيل لقاء السيسى وسامية حسن

جدة - نرمين السيد - وأوضح ناجى قمحة أهمية هذه الزيارة التى تأتى فى وقت يتم فيه تدشين مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.
وقال ناجى قمحة إن السيدة سامية حسن أشادت فى كلمتها بالدور الذى تلعبه الدولة المصرية فى إفريقيا، ومنها استعادة الأمن فى القارة، ومثمنة فى هذا الصدد المواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار فى منطقة البحيرات العظمى وشرق إفريقيا وحوض النيل.
وأشار ناجى قمحة إلى أن تنزانيا من أهم دول حوض نهر النيل ومن الدول التى تشترك معها الدولة المصرية فى مشروع تنموى هو الأكبر فى القارة وهو مشروع سد جوليوس نيريرى ليصبح نموذجا رائدا للتعاون بين مصر وتنزانيا، والدولة المصرية تدعمه بقوة.
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