فيديوجراف- مصر وأمريكا.. حوار استراتيجى والتزام مشترك

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج"، أبرز مخرجات الحوار الاستراتيجى بين مصر وأمريكا. وأفاد الجانبان، وفقا لبيان صحفى، لوزارة الخارجية، بقرب حلول الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر فى عام 2022. كما أعادا التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وحددا مجالات مستهدفة لتعميق التعاون الثنائى والإقليمى، بما فى ذلك الشؤون الاقتصادية والتجارية، والتعليم، والموضوعات الثقافية، والشؤون القنصلية، وحقوق الإنسان، والعدالة وإنفاذ القانون، والدفاع والأمن، وكذلك اتفقا كذلك على أهمية إجراء هذا الحوار بشكل دورى.‬

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