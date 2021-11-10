محافظة الجيزة: انطلاق فعاليات مهرجان التمور الأول بالواحات غدا

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، أن المهرجان يأتى فى إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصرنا الحبيبة أكبر منتج للتمور على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مهرجان التمور بالواحات البحرية تقام فعالياته بمشاركة أكثر من 80 عارضا من مصر وعدد من الدول العربية المنتجة للتمور.
وأوضح "راشد" أن المهرجان يأتى فى إطار التعاون المثمر مع الغرفة التجارية فى الجيزة لتسليط الضوء ودعم قطاع التمور بالواحات البحرية لما له من أهمية كبيرة، مضيفًا أن مدينة الواحات البحرية تعد من أكبر المدن إنتاجا للتمور، بالإضافة إلى ما تتمتع به مدينة الواحات من مظاهر سياحية.
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