محافظة قنا تبحث طلبات التقنين المقدمة للأراضى

جدة - نرمين السيد - ترأس السكرتير العام لمحافظة قنا المهندس نبيل الطيبى، اليوم الأريعاء، اجتماعًا مع أعضاء لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضى الدولة، وذلك من منطلق حرص أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتسهيل والتيسير على المواطنين أصحاب الملفات لتقنين الأوضاع، مشددًا على أهمية استرداد أملاك الدولة وحق الشعب والالتزام بتطبيق القانون.





وشدد السكرتير العام لمحافظة قنا، على ضرورة الإسراع فى تنفيذ تعليمات أشرف الداودى محافظ قنا، ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعى فى لجان تسعير الأراضى، لتحقيق الاستقرار الاجتماعى لأهالى المحافظة مع سداد حقوق الدولة، وإزالة كافة العقبات لتحقيق المستهدف من هذا الملف باعتباره من الملفات المهمة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة المصرية، موجهًا بضرورة إنجاز العمل بهذا الملف فى أسرع وقت، حفاظًا على حقوق الدولة وتقنين أوضاع المواطنين. من جانبه، أوضح مدير وحدة استرداد أراضى أملاك الدولة بقنا المهندس عمر عبدالباقي، أن إجمالى عدد طلبات التقنين المقدَّمة من المواطنين بلغت 47 ألفًا و127 طلبًا، بينما بلغ إجمالى عدد العقود المحررة 5409 عقود، وبلغت جملة المتحصلات من التقنين 398 مليونًا و884 ألف جنيه.

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