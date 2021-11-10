"بشرى ليك".. لينك تقديم الهجرة الى امريكا 2022

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لينك تقديم الهجرة الى امريكا 2022 .. يبحث العديد من المواطنين على موضوع الهجرة العشوائية لأمريكا، ويقوم العديد من الأشخاص إلى التسجيل في الهجرة، وذلك لأن الموضوع يشغل بال العديد من المصريين خلال الفترة الخيرة، كونها فرصة جيدة وهامة للسفر لأمريكا.

لينك تقديم الهجرة الى امريكا 2022 عبر الموقع الرسمي

ويقوم برنامج قرعة الهجرة إلى أمريكا اللوتري، بتنظيم كل عام، حيث تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم ما يقرب من 50,000 تأشيرة فيزا، لعدد من الدول للأفراد المتاح لها السفر من والتقديم على القرعة لنفس العام للمشاركة سواء للعمل أو الدراسة أو العيش.

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تقديم الهجرة الى امريكا 2022

هذا وقام موقع السفر التابع لمكتب الشؤون القنصلية الأمريكية، بالإعلان عن انطلاق التسجيل في باللوتري الأمريكي “قرعة أمريكا 2022 -- 2023 | واتم البدء غي التسجيل من يوم السابع من أكتوبر الماضي إلى 10 نوفمبر المقبل، حيث من المقرر ان يتم إغلاق باب التسجيل في باليوم الذي تم تحديده من أجل إغلاق باب التقديم .

لينك تقديم الهجرة الى امريكا 2022

تم الاعلان عن عدد من الشروط للتسجيل في قرعة التسجيل للهجرة في امريكا ويكون مجانا، كما يتم التسجيل من خلال هذا الرابط الإلكتروني https://dvprogram.state.gov .

شروط التسجيل الهجرة الى امريكا 2022

‏جواز سفر ساريا المفعول ‏وهو شرط يطبق على اي شخص راغب في التقديم على القرعة

ان يكون عمر المتقدم أقل من ‏18 عاما أو أكثر.

‏توضيح الحالة الاجتماعية والحالة الصحيحة خلال إجراءات التقديم للوتري الأمريكي 2022.

‏قضاء 12 عاما بالتعليم على الأقل وهو ما يعادل شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلومات الفنية.

‏أن تكون من دولة من الدول ‏المؤهلة لـ تقديم اللوتري القادم 2023، وهي الدول التي لم يهاجر 50،000 أو أكثر من مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الـ 5 الأخيرة التي تسبق فتح باب التقديم على قرعة أمريكا.

‏تقديم صورة حديثة الالتقاط لم يمض عليها أكثر من 6 أشهر من مواعيد تقديم الهجرة إلى أمريكا.