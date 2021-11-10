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سوهاج – أيمن الجرادي

كالمعتاد كل وقت وحين يقوم أطباء جامعة سوهاج بعمليات جراحية دقيقة، وينجحون في فيها ببراعة كبيرة، وكان الموعد اليوم في قسم جراحة التجميل مع طفلة صغيرة دخلت يدها في مفرمة اللحمة، مما احدث بها تشوهات كبيرة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

6 ساعات.. أطباء مستشفى سوهاج الجامعي يعيدون يد طفلة تهتكت بعد دخولها في المفرمة

وأصيبت طفلة صغيرة اثناء وجودها منزل والدها بسوهاج بإصابات شديدة أثناء دخول يدها في مفرمة اللحمة، وعلى الفور قام الأهالي بنقل الطفلة الى مستشفى سوهاج الجامعي.

وأستقبل مستشفى سوهاج الجامعي الطفلة وتم استخراج يدها من الماكينة، وعمل جراحات لها وتجميل، وأستغرق التجميل قرابة 6 ساعات.

يذكر أنه قام بإجراء العملية الدكتور احمد جابر، والدكتور احمد الطليحاتي، والدكتور وليد صابر، من جراحة التجميل بجامعة سوهاج والدكتور عبد الهادي نور الدين، من التخدير بجامعة سوهاج.

أدخل ذلك السرور على الطفلة وكافة الاهالي ولاقى ذلك استحسان من الجميع، وقدم الاهالي الشكر لجميع الاطباء والتمريض وكل من شارك في إنقاذ يد الطفلة.