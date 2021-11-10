/660691/محافظ-بني-سويف-إزالة-26--حالة-تعدى-فى-المهد-على-الأراضي-الزراعية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات ،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حالة ازالة التعديات ببني سويف

حالات التعدي على الاراضي الزراعية ببني سويف

وصرح المحافظ"طبقا لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة"أنه تم"أمس"إزالة 26حالة.

تعد ،ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 157 حالة "منذ بدء المرحلة الثالثة في 6 نوفمبر الجاري وحتى أمس"،وذلك في ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية .

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر:سبتمبر،أكتوبر ونوفمبر ،وقد بدأت المرحلة الأولى في من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الماضى .