/660676/موعد-مباراة-برشلونة-القادمة-ضد-اسبانيول

تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة واسبانيول في الـ 20 من نوفمبر الجاري في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وبرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل الفريق الكتلوني المباراة وهو صاحب الأرض على ملعب الكامب نو، في لقاء الذهاب، ويحل اسبانيول كضيف ثقيل على برشلونة في محاولة خطف الثالث نقاط.

وسيكون الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة كأول تجربة رسمية له مع فريقه السابق، والتي تأتي بعد فترة التوقف الدولي لتصفيات كأس العالم.

ووقع تشافي هيرنانديز على عقود تدريب برشلونة الإسباني داخل أرضية ملعب "كامب نو"، في حضور خوان لابورتا رئيس النادي، وأمام أعداد غفيرة من عشاق وجماهير الفريق الكتالوني.

موقف الفريقين في الدوري

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، من أصل 12 مباراة، حقق من خلالها 4 انتصارات، وتعادل في 5 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، سجل من خلاها الفريق 19 هدف، في حين تلقت شباكة 15 هدف.

ويحتل اسبانيول المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، من أصل 13 مباراة، حقق من خلالها 4 انتصارات، وتعادل في 5 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في 4 مباريات، سجل من خلاها الفريق 14 هدف، في حين تلقت شباكة 13 هدف.

تصريحات تشافي هيرنانديز

وقال تشافي في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية: "متحمس للغاية، المشروع لدينا طويل الأمد، نسعى للقيام بأشياء عظيمة".

وأضاف: "برشلونة طلب التعاقد معي مرتين قبل ذلك، لكن لم يكن الوقت قد حان، وكنت أعتقد أن الوقت مبكر جدًا".

وأشار: "سأترك حياتي الخارجية وأركز على برشلونة، سأتحمل كل شيء من أجل نجاح هذا النادي، وسأطلب الكثير من اللاعبين للعمل معي ومساعدتي".

لاعبي برشلونة القدامه

وشدد: "تير شتيجن وبيكيه وألبا وبوسكيتس وسيرجيو روبيرتو، جميعهم لعبوا معي من قبل، وأعرف أين يجب أن أضغط عليهم ونقاط الضعف التي قد تكون لديهم، وكيف سأساعدهم ويساعدونني".

واختتم: "من الضروري وضع النظام، لا أريد استخدام كلمات الانضباط فأنا لا أحبها، لكني أريد إيجادها في الملعب وأن نتبع جميعًا نفس المسار".