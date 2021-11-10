/660693/محمد-عبد-العزيز-يتقدم-بسؤال-لوزيرالتنمية-المحلية-بشأن-خطة-الوزارة-للتصدي-لظاهرة-انتشار-القمامة-بشبرا-الخيمة

في إطار أدواته الرقابة..تقدم النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بشأن خطة الوزارة للتصدي لظاهرة انتشار القمامة بمدينة شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، إضافة إلى البرنامج الزمني لهذه الخطة؟.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم محمد عبد العزيز بسؤال لوزير التنمية المحلية

صالون التنسيقية

هذا وناقش صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دور المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرها على الفرد والمجتمع وذلك عبر الصفحة الرسمية للتنسيقية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس الثلاثاء.

التطور التكنولوجي

وذلك بعد ثورة التكنولوجيا وانتشار المنصات الرقمية بشكل كبير وسريع وخاصة في الأونة الأخيرة حيث ظهرت ظواهر عديدة في المجتمع نتجت عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية بشكل عام ومنها ما يسمي بالإدمان الإلكتروني وظاهرة الإشاعات و انحصار المجتمع في دائرة إخبارية ضيقة و القرصنة الإلكترونية و جرائم اختراق الحسابات الشخصية وتأثر المجتمع بنشطاء التواصل الاجتماعي أو ما يطلق عليهم الانفلونسر بالإضافة الي تأثير المنصات الفنية علي الشباب والمجتمع مما يهدد الهوية الثقافية المصرية.

وشارك فى الصالون المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة (watch it)، بالإضافة إلى الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والمهندس علاء مصطفى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، وأدار النقاش خلال الصالون عضو التنسيقية الإعلامي أحمد عبد الصمد .