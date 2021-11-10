مجلس الدولة ينهى نزاعا بين أسوان والتأمين الصحى على 5 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى إلزام محافظة أسوان "مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان"، بأداء مبلغ مقداره خمسة ملايين وثلاثة وعشرون ألفا وستمائة وإثنان وتسعون جنيها، قيمة المتبقى من اشتركات التأمين الصحى للطلاب عن العامين الدراسيين 2018/2019، و2019/2020.





وقالت الجمعية فى فتواها، أن نظام التأمين الصحى على الطلاب المقرر بالقانون رقم 99 لسنة 1992 مطبقا على محافظة أسوان بموجب قرارى وزير الصحة رقمى 129 لسنة 1993 و302 لسنة 1994، فمن ثم يتعين على محافظة أسوان "مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان"، تحصيل اشتراكات التأمين الصحى السنوية من طلاب المدارس التابعة لها.

وأضافت وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحى بها، وإذ ثبت من الأوراق المقدمة بمعرفة الهيئة - عارضة النزاع- أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان لم تورد كامل قيمة هذه الاشتراكات عن العامين الدراسيين 2018/2019، و2019/2020، حيث تبقى فى ذمتها مبلغ مقداره خمسة ملايين وثلاثة وعشرون ألفا وستمائة واثنان وتسعون جنيها.

وأوضحت أن محافظة أسوان لم تنازع فى أعداد الطلاب المقيدين بمدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان خلال العامين الدراسيين المشار إليهما، أو فى مقدار المبلغ محل المطالبة.

بل أقامت وجه دفاعها فى النزاع الماثل على أساس عدم التزامها بالوفاء بالاشتراكات عن الطلاب غير المسددين للرسوم الدراسية، وهو دفاع مردود بمخالفته أحكام القانون وما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية من أن التزام الجهات التعليمية بتحصيل اشتراكات الطلاب فى التأمين الصحى وتوريده إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى إنما يعد التزاما بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية، لذلك انتهت الجمعية بإلزام المحافظة بدفع المبلغ محل النزاع والمقدر بـ5 ملايين جنيه.