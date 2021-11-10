جدة - نرمين السيد - استقبل أهالى قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، خلال زيارتها الأولى لمتابعة معرض التراث للحرف اليدوية لسيدات القرية، وقدم الأهالى التحية لقرينة الرئيس وسط حالة من السعادة والفرحة.





وعقدت قرينة رئيس الجمهورية، اجتماعا مع متطوعات حياة كريمة، كما تفقدت قرية شما، والتقت عددا من الأهالى، كما تابعت القافلة الطبية التى نظمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وعبر أهالى شما عن سعادتهم بزيارة قرينة الرئيس لقريتهم، مؤكدين حبهم للرئيس عبدالفتاح السيسى وتقديرهم لمبادرة حياة كريمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيدة انتصار السيسى تتفقد معرض التراث للحرف اليدوية بقرية شما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.