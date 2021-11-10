بالتعاون مع تحيا مصر.. الجيزة توزع مواد غذائية لـ3 آلاف أسرة بالواحات

جدة - نرمين السيد - أطلق أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر قافلة تنموية بالواحات البحرية، لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية المستحقة وتجهيز العرائس المقبلات على الزواج بعدد 6 قرى "ضمن مبادرتى" بالهنا والشفا ودكان الفرحة.





جاء ذلك على هامش تدشين محافظة الجيزة المهرجان الأول للتمور بالواحات البحرية والتى من المقرر بدء فعالياته غدا ويستمر حتى يوم السبت الموافق 2021/11/13، لدعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصرنا الحبيبة أكبر منتج للتمور على مستوى العالم.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن القافلة تأتى فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنهوض بمستوى المعيشة والخدمات المقدمة لهم خاصة فى المناطق النائية والحدودية.

وأضاف محافظ الجيزة، أن القافلة تضم 36 طن مساعدات، حيث استهدفت توفير المواد الغذائية والأغطية لعدد 3000 أسرة، بالإضافة إلى تجهيز 25 فتاة مقبلة على الزواج بكافة الأجهزة الكهربائية.

وهنأ محافظ الجيزة، العرائس المقبلات على الزواج موجها الشكر لصندوق تحيا مصر والقائمين عليه للمساهمة فى تخفيف العبء عنهم وهو ما يؤكد على قيم الترابط والتكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصرى لافتا أن تلك المبادرات تجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعى.

وأشاد محافظ الجيزة بدور منظمات المجتمع المدنى والمشاركة فى الأنشطة والخدمات التى تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازى مع خطة الدولة التى تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

رافق المحافظ خلال الفاعلية السيد إبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد وتامر عبد الفتاح رئيس الصندوق التنفيذى لتحيا مصر ومحمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة والنائبة غادة على عضو مجلس النواب والدكتور صبرى شاكر رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى.