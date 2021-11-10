أمين البحوث الإسلامية يوجه بتكثيف برامج التوعية الميدانية

جدة - نرمين السيد - وجه الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية بضرورة تكثيف برامج التوعية الميدانية لوعاظ وواعظات الأزهر خاصة تلك التى تحقق اتصالا مباشرا مع الجمهور بما يدعم استراتيجية الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر، والتى تتعلق بقضية الوعى لدى الناس.





وطالب الأمين العام مديرى مناطق الوعظ بالمتابعة الدقيقة لنتائج برامج التوعية التى تشتمل عليها الخطة الأسبوعية لكل منطقة لقياس مدى فاعلية كل برنامج فى تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على تحقيق الاستقرار المجتمعى، وتدعم ترسيخ القيم الإيجابية بين الناس جميعا. كما أوصى عياد مناطق الوعظ بأهمية ابتكار أفكار جديدة للتواصل مع الجمهور تستكمل الجهود التى تحققها البرامج الحالية، ومنها: المقاهى الثقافية والحلقات النقاشية والتى أثبتت قدرتها على تحقيق تواصل إيجابى مع الجمهور لاعتمادها على خطابى دعوى مستنير يوضح للناس ما اختلط عليهم من مفاهيم ويفتح معهم حوارا متبادلا وفاعلا.

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