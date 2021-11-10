أهالي قرية «شمّا» بالمنوفية يستقبلون السيدة انتصار السيسي "صور"

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استقبل أهالي قرية «شمّا» التابعة لمركز «أشمون» بمحافظة المنوفية، السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، خلال زيارتها الأولى لمتابعة معرض التراث للحرف اليدوية لسيدات القرية، وقدم الأهالي التحية لقرينة الرئيس وسط حالة من السعادة والفرحة.
قرينة الرئيس تتابع قافلة «حياة كريمة» الطبية
وعقدت قرينة رئيس الجمهورية، اجتماعًا مع متطوعات «حياة كريمة»، كما تفقدت قرية «شمّا»، والتقت عدد من الأهالي، كما تابعت القافلة الطبية التي نظمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وعبّر أهالي «شمّا» عن سعادتهم بزيارة قرينة الرئيس لقريتهم، مؤكّدين حبهم للرئيس عبدالفتاح السيسي وتقديرهم لمبادرة «حياة كريمة».
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