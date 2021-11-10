السيدة انتصار السيسى تتفقد مشروعات حياة كريمة ومعرض المنتجات الحرفية لأهالي قرية "شما"

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في اطار مشاركتها ودعمها للمشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، قامت السيدة الأولي اليوم بزيارة ميدانية لقرية شما بمحافظة المنوفية.
واستمعت سيادتها لشرح عن تطورات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرية، ثم تفقدت المكتبة اللي تم تنفيذها بمركز شباب القرية الذي تم تجديده ضمن مشروعات المبادرة.
بالاضافة الي ذلك قامت السيدة انتصار السيسى بتفقد معرض المنتجات الحرفية لأهالي القرية حيث استعرض المشاركون منتجاتهم المتنوعة، كما تفقدت قرينة الرئيس السيسى القافلة الطبية التي تم تنفيذها داخل مركز شباب شما لخدمة أهالي القرية والتي تضمنت كافة التخصصات الطبية.
وبعدها قامت السيدة انتصار السيسى بتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها مثل مجمع الخدمات ومدرسة سامح طاحون التي تستهدف تخفيض الكثافة بفصول القرية، ومجمع الخدمات الصحية الذي يستهدف تحويل الوحدة الصحية السابقة الي مركز شامل لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة.
كما تفقدت السيدة انتصار السيسى مدرسة شما المختلطة، وقامت بتوزيع الهدايا علي الأطفال المتواجدين واستمعت الي شرح من القائمين عليها.
واختتمت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية الجولة بتلبية دعوة احد السيدات لزيارة منزلها بالقرية.
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