ليفربول: رحيل المدير الرياضي.. وهناك تغيرات بالنادي في نهاية الموسم

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن رحيل مايكل إدواردز المدير الرياضي بالنادي، في نهاية الموسم الجاري، وجاء ذلك بناء على طلب إدوراردز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ليفربول، في بيان رسمي: "يعلن النادي اليوم عن تغييرات مستقبلية في هيكل إدارة كرة القدم، حيث سيرحل مايكل إدواردز عن منصب المدير الرياضي في نهاية الموسم الحالي".

وأضاف: "قدم إدواردز، البالغ من العمر 42 عامًا، طلبًا لمالكي النادي برغبته في خوض تحدٍ جديد عند انتهاء عقده، مما يسمح له بالانتقال إلى مكان آخر بشكل منظم ومُدار بعناية".

وتابع: "جوليان وارد، مساعد المدير الرياضي، سيتم ترقيته بعد رحيل إدواردز، لتولي دور أكبر".

وكان إدواردز انضم إلى ليفربول في عام 2011 كرئيس لقسم التحليل، وتمت ترقيته لاحقًا إلى مدير الأداء الفني ثم أصبح مديرًا رياضيًا.

موعد مباراة ليفربول وارسنال

من المقرر أن يلتقي فريق ليفربول نظيره أرسنال، فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزين ويستضيف ملعب انفيلد معقل الريدز مباراة الفريقين.

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، لصالح وست هام، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر، من منافسات الدوري الإنجليزي.

أهداف المباراة بين ليفربول ووست هام

وعاد الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول بهدف التعادل في الدقيقة الـ 41 من عمر لمباراة من خلال ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 67 من عمر المباراة سجل وست هام هدف التقدم الثاني، من خلال من هجمة مرتدة سرعة انطلق جارود بوين بالكرة من منتصف الملعب ثم مرر الكرة لفورنالس الذي انفرد بالحارس وسدد الكرة على يساره لداخل الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة والسبعون سجل وست هام الهدف الثالث من خلال جارود بوين ارسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية قابلها زوما من على القائم الثاني برأسية قوية مرت من فوق الحارس أليسون لداخل الشباك.

وعاد ديفوك أوريجي بالهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 83 من عمر المباراة ليقلص الفارق من خلال ديفوك أوريجي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء مع الدوران ثم سدد الكرة لتمر في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.