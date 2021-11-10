«مش بستغلها وتقليدي ليها حب»..أبرز تصريحات شبيهة عبلة كامل لـ دوت الخليج

/660695/مش-بستغلها-وتقليدي-ليها-حبأبرز-تصريحات-شبيهة-عبلة-كامل-لـ-تحيا-مصر

كشفت الفنانة هند العبد شبيهة الفنانة عبلة كامل عن تفاصيل شخصيتها الحقيقية وبداية إكتشافها الشبه بينها وبين عبلة كامل، فضلا عن كيفية توظيف هذا الشبه لصالحها.

دوت الخليج يرصد أبرز تصرحيات شبيهة عبلة كامل

وقالت شبيهة عبلة كامل في تصريحات لموقع دوت الخليج، بأنها عملت بالشبه بينها وبين الفنانة منذ ما يقرب من 13 عام عندما بدأ الناس يلفتوا نظهرا لهذا الأمر، وبعد انتشار فيديوهاتها على السوشيال ميديا كان يسعى عدد من الناس لإلتقاط الصور معها.

وعن استغلالها الشبه بينها وبين عبلة كامل في الوصول للشهرة والتمثيل، فأوضحت: “التمثيل مش عشان أنا شبه عبلة كامل دي موهبة، وفيه ناس كتير شبهها مش أنا بس”.

وتابعت: “أنا كنت حابة موضوع التمثيل وبحب أقلد أي حد مش عبلة كامل بس، لكن يمكن الشبه بيني وبينها سعدني كتير”.

هند العبد تعرب عن حبها لعبلة كامل: بحس انها أنا

وتحدث هند العبد عن شدة حبها للفنانة عبلة كامل، فقالت: “بشوف أعمال ليها على التليفزيون بحس أنه أنا، وأول فيديو عملته كان تعبير عن حبي ليها، وشرف ليا كبير إني شبهها”.

وأضافت: “وبوجه رسالة لعبلة كامل إن الشبه اللي بيني وبينها مش استغلال ولا تحدي دا عشان أن بحبها وبحب أعمالها، ونفسي أمثل معاها ولو مشهد صغير”.

أعمال شبيهة عبلة كامل الفنية

وذكرت شبيهة عبلة كامل خلا بث مباشر لموقع دوت الخليج، أعمال فنية قدمتها منذ أن ذاع صيتها في الوسط الفني متنوعة بين الأفلام والمسرحيات، منها: “فيلم اسعاف 5” ومسرحية من المقرر تقديمها خلا الفترة المقبلة بعنوان “الغجرية “مع وحيد حافظ.

وأكدت هند العبد أن شخصيتها في اعمالها الفنية ليست لها علاقة بعبلة كامل فهي تظهر بشخصيتها الحقيقة شخصية هند العبد، أما عن ستايل ملابسها فقالت أنها خاصة بمنطقتها في شبرا الخيمة واعتدت على ارتداء هذه الملابس منذ الصغر ولا علاقة لها بالفنانة عبلة كامل أو نيتها في تقليدها.