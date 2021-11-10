/660698/بالأرقام-محمد-الشناوي-الأقرب-لحصد-جائزة-الأفضل-في-أفريقيا-في-تواجد-محمد-صلاح-وأشرف-حكيمي

كشف الحساب الرسمي للاتنحاد الكرة العالمية "فيفا"، عن الخماسي المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعبي في أفريقيا لموسم 2021، والتي شهدت غياب الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، والسنغالي ساديو مانى مهاجم ليفربول.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواجد الدولي المصري محمد الشناوي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا لأول مرة من قبل الاتحاد الدولي بجانب تواجده في قائمة المرشحين لأفضل حارس مرمى في العالم.

ويقترب حارس النادي الأهلي والمنتخب الوطني من حصد لقب الأفضل في أفريقيا، ليكون أول حارس مصري يقترب بشده من حصد الجائزة.

ومن الجدير بالذكر أن محمد الشناوي في موسم 2021/2020، نجح في التتويج ورفع لقبي القارة الأفريقية للأندية، والسوبر الإفريقي، وكأس مصر، والتتويج بميدالية البرونزية في مونديال الأندية.

غياب رياض محرز ومانى

ولأول مرة في الثلاث أعوام الماضية غياب الثنائي رياض محرز وساديو مانى عن جائزة الأفضل لأفريقيا، بعد المجهود الذي يقدموه مع انديتهم والمنتخب الوطني لكل منهما.

وترشح رياض محرز وساديو ماني، في المرة الأخيرة بالتتويج بلقب أفضل لاعب في افريقيا بجانب الدولي المصري محمد ضلاح لموسم 2019، والتي حصدها الفرعون بكل جدارة وأحقية، بعد الأداء الذي قدمه مع فريقه ليفربول والمنتخب الوطني.

غياب حفل جائزة موسم 2020

ومن الجدير بالذكر أن حفل جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لموسم 2020، لم تقام بسبب انتشار فيروس كورونا، ليصبح الفرعون المصري صاحب أخر لقب للجائزة، بعد حصد بطولة دوري أبطال أوروبا مع ليفربول والذي كان له الضربة والظهور الأقوى في التتويج بالبطولة.

وبعد الإعلان عن الخمسة المرشحين لجائزة الأفضل في أفريقيا لموسم 2021، غاب رياض محرز وساديو مانى، في حين تواجد صلاح في الصدارة، وبجانبه مواطنه محمد الشناوي حارس منتخب مصر الأول والنادي الأهلي.

وتأتي قائمة الخماسي المرشح لجائزة الأفضل في أفريقيا محمد صلاح "ليفربول"، محمد الشناوي "النادي الأهلي"، حكيم زياش "باريس سان جيرمان"، وفرانك كيسي "انتر ميلان"، في غياب ماني ورياض وذلك بتصويت الجمهور.