رئيس جامعة طنطا يكشف عن دور كلية الطب الرائد فى إقليم الدلتا

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود زكى، برسالة كلية الطب السامية ودورها التعليمى الرائد فى إقليم الدلتا، وإعداد كوادر متميزة من الأطباء فى مختلف التخصصات، وكذلك احتضان وتأهيل شباب الأطباء من مختلف الجامعات المصرية.





جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، فى احتفالية تخريج الدفعة الأولى من دبلوم التخصص المهنى "طب الجنين" بقسم النساء والتوليد والذى نظمته كلية الطب فى قاعة مؤتمراتها. من جانبه، قال الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، إن قسم النساء والتوليد بكلية الطب، يقدم العديد من الخدمات الطبية على نحو يواكب أحدث التطورات العلمية، موجها الشكر للدكتور أحمد أبو فريخة رئيس قسم النساء والتوليد السابق، والدكتور ضياء عجلان رئيس قسم النساء والتوليد بالكلية، وكافة القائمين على أعمال الدبلومة الخاصة بطب الجنين، والتى من المقرر لها أن تسهم فى تخريج أجيالا متميزة على نحو يليق باسم ومكانة جامعة طنطا. وبدوره، أعرب الدكتور ضياء عجلان، عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من الدبلوم التخصصى فى طب الجنين، موضحا أن هذا الدبلوم يعتبر من البرامج المتميزة على مستوى كليات الطب فى جامعات مصر.

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