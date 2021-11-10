شيخ الأزهر يعلق على لقائه بولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية

جدة - نرمين السيد - علق فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على لقائه اليوم الأربعاء بمقر مشيخة الأزهر، صاحب السمو الملكى الأمير الحسين بن عبد الله، ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية.





وقال شيخ الأزهر، عبر حسابه الرسمى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" : "سعدت اليوم باستقبال سمو الأمير الحسين بن عبد الله، ولى العهد الأردنى، وجدت فيه نموذجًا مشرفًا للشباب العربى المسلم". وتابع : "ناقشنا أبرز قضايا الأمة الإسلامية، والتحديات التى تواجه الشباب العربى، وأهمية تأهيل قيادات شبابية للنهوض بأوطاننا، وحمل راية السلام، ومواجهة التحديات المعاصرة".

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