جدة - نرمين السيد - قرر محافظ أسوان أشرف عطية زيادة عدد فصول التمريض إلى 10 فصول فى مختلف المدن والمراكز لاستيعاب أعداد إضافية من المتقدمين، وبما يحقق التوازن طبقا للكثافة الطلابية والإمكانيات المتوفرة بكل مركز ومدينة، مع تطبيق مبدأ العدالة والمساواة فى عملية القبول من أجل تخفيف المعاناة وعبء ومشقة الانتقال للطلاب والطالبات.





جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ، اليوم الأربعاء، مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، حيث أشادوا بقرار المحافظ الذى اهتم بمراعاة العديد من الاعتبارات الاجتماعية والمعيشية والمستقبلية لمصلحة الطلاب والطالبات، وهو الذى سيكون له مردود إيجابى داخل الشارع الأسوانى. وأكد المحافظ أن لقاءاته الدورية بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ تهدف لتحقيق صالح المواطن فى جميع مناحى الحياة بما يلبى طموحات وآمال أهالى المحافظة بكافة فئاتها ومدنها وقراها فى ظل ما تشهده من مشروعات فى كافة المجالات والقطاعات الخدمية للارتقاء بمعيشية المواطن البسيط، وخاصة ضمن مبادرة "حياة كريمة". وأشار إلى أن اللقاءات الدورية تتواكب مع المشروعات الضخمة فى قطاعات الطرق والكبارى والصحة والتعليم، بجانب مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية للمرافق العامة، بالإضافة إلى مشروعات "تحيا مصر" والتأمين الصحى الشامل والتطوير والتجميل بما يصب فى صالح المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ أسوان: زيادة فصول التمريض إلى 10 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.