البابا تواضروس الثانى يستقبل ولى العهد الأردنى

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الأربعاء، صاحب السمو الملكى الأمير الحسين بن عبد الله الثانى ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له، فى المقر البابوى بالقاهرة.





تبادل قداسة البابا وسمو الأمير كلمات الترحيب والشكر، كما أكد قداسته على عمق علاقات المحبة والترابط بين مصر والأردن على كافة المستويات وكذلك العلاقة القوية بين الملك عبد الله والرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى كلمته أيضًا قدم قداسة البابا الشكر للملك عبد الله الثانى، وذلك للمحبة والود والاهتمام بالمواطنين المصريين فى الأردن، وأيضًا المكرمة الملكية التى قدمها جلالته فى الأرض الخاصة بالكنيسة القبطية فى منطقة المغطس المباركة إبان زيارة قداسته إلى الأردن فى سبتمبر 2016. وتفقد قداسته وسمو الأمير المعرض المقام من هيئة تنشيط السياحة الأردنية فى البهو المقابل لمسرح الأنبا رويس حيث توجد بالمعرض بعض المنتجات بالإضافة إلى عرض للأماكن السياحية والدينية بالأردن.

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