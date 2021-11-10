راديو 9090- «مفتاح حياة» يكشف الفرق بين مبادرتى التمويل العقارى 3% و8%

جدة - نرمين السيد - قدم الإعلامى محمود السعيد، فقرتين جديدتين فى حلقة اليوم من برنامج «مفتاح حياة»، تناولت الفقرة الأولى مبادرتى التمويل العقارى 3% و8% والفرق بينهما، وكيفية الحصول على ​إحدى المبادرتين، ومعرفة مدة التمويل والشروط المطلوبة فى العقار والمشترى، وكيف التحويل من مبادرة لأخرى.





وتناقش الفقرة الثانية من الحلقة، الشروط المطلوبة فى سمسار العقارات، وكيف يحفظ مشترى العقار والسمسار والبائع حقوقهم، والحد الأدنى لعمولة السمسرة على الوحدة. برنامج «مفتاح حياة» يناقش كل ما يخص العقارات والإنشاءات والتوسع العمرانى، ويقدم نصائح حول عمليات الشراء والبيع والإيجارات، ويقدمه الإعلامى محمود السعيد على راديو 9090 يوم الأربعاء من كل أسبوع من الساعة 6 إلى 7 مساء.

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