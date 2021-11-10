سامح شكرى: هناك توافق دولى على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن هناك توافق دولي على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الولايات المتحدة تدرك أهمية الأمن المائي لمصر وهي مستعدة لبذل كل الجهود لدعم ذلك.

وكان وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬ قد⁩ بحث هاتفيا اليوم الأربعاء خلال زيارته الحالية إلى واشنطن مع السيناتور الأمريكى كريس فان هولن مُجمل الأوضاع على الصعيدين الإقليمى والدولى.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي - إن الجانبين تبادلا الرؤى حول أبرز القضايا المختلفة.

ويذكر أن شكرى⁩، استعرض الإثنين الماضى بواشنطن، رؤية مصر تجاه عدد من الموضوعات وذلك خلال مشاركته في حوار مع مجموعة من الباحثين التابعين للمجلس الأطلنطى.