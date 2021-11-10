البرلمان يناقش قانون المالية الموحد والجوائح الصحية .. الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب، يوم الأحد المقبل، عددًا من طلبات المناقشة العامة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة فضلا عن مناقشة طلب عن سياسة الحكومة بشأن الزيادة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع، فضلا عن مناقشة ، سياسة الحكومة بشأن الترويج للسياحة العلاجية في مصر.

ومن المقرر ان يناقش المجلس تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية والمعتمدة فى أديس أبابا بتاريخ 11 / 2 / 2019، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 2021.

ويناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة " الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/8/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2021.

وينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

ويستمر المجلس في نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

كما يناقش المجلس عدد من طلبات المناقشة العامة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة فضلا عن مناقشة طلب عن سياسة الحكومة بشأن الزيادة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع، فضلا عن مناقشة ، سياسة الحكومة بشأن الترويج للسياحة العلاجية في مصر.

وفي جلسة الثلاثاء يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية .