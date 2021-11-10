تصدى محمد أبو جبل أمام ليبيا ضمن الأفضل في تصفيات أفريقيا للمونديال.. فيديو

أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالتصدى الذى قام به محمد أبو جبل حارس منتخب مصر والزمالك، في مباراة الفراعنة أمام منتخب ليبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر "تويتر"، فيديو لأهم التصديات في الجولتين السابقتين منها تصدى محمد أبو جبل معلقا عليه: "أصحاب القفازات الذهبية.. أداء مُذهل قدمه حراس المرمى في الجولتين السابقتين من التصفيات الإفريقية لكأس العالم.. التصدي الأفضل بالنسبة لك هو".

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، فيما يأتي منتخب ليبيا في المركز الثانى برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمتين، وفى المركز الثالث يأتي الجابون برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمتين، ويتذيل منتخب أنجولا المجموعة بـ3 نقاط من فوز و3 هزائم.

وتضم قائمة المنتخب كلا من: حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) ، محمد أبو جبل ( الزمالك ) ومحمد صبحي ( فاركو ) ومحمود جاد (إنبي)، الدفاع: اكرم توفيق ( الأهلي ) وأحمد فتحي ( بيراميدز ) واحمد حجازي ( الاتحاد السعودي ) واحمد ياسين ( البنك الأهلي ) وايمن اشرف ( الأهلي ) ومحمود علاء ( الزمالك ) واحمد فتوح ( الزمالك ) ومحمد حمدي ( بيراميدز ) ومحمود حمدي "الونش" ( الزمالك )، الوسط: محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) وحمدي فتحي ( الأهلي ) وعمرو السولية ( الأهلي ) وامام عاشور ( الزمالك ) وعبد الله السعيد ( بيراميدز ) ومصطفى فتحي ( الزمالك )، الهجوم: ومحمد شريف ( الأهلي ) وأحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي ) ومصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي ) ومروان حمدي ( سموحة ) ومحمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي ) محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي ).