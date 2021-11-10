/660703/محمود-المهدي-بعد-عودته-لمنة-عرفة-لكل-واحد-شمت-ربنا-يردهالك-أضعاف

أعرب الفنان محمود المهدي عن سعادته بعودته للفنانة الشابة منة عرفة بعد يومين من إعلان الأخير انفصالهما، داعيا على كل من شمت في طلاقهما بأن يرون مذاق شماتتهم.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من محمود المهدي بعد عودته لمنة عرفة

وكتبت المهدي عبر خاصية “ستوري”، بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “ الحمد لله، دائمًا ثقتي في ربنا كبيرة، وشكرًا لكل واحد اتمنى لينا الخير، ربنا يرده لك أضعاف، والعكس لكل واحد شمت، ربنا يرده لك أضعاف الأضعاف”.

منة عرفة تعلن عودتها لـ محمود المهدي

وكانت أعلنت الفنانة منة عرفةاذ كتبت نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات انستجرام، ستوري تكشف بها أن ما حدث كان خلاف بسيط بينها وبين زوجها لكنه انتهى الأن، مشيرة إلى أن هذا الخلاف أسفر عن معرفتها بأعدائها و المتربصين لها.

وأضافت: “من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أى ست لحظة الإنفصال وخراب البيت، الطلاق بيتهز له عرش الرحمن، اللي حصل كشف لنا ناس كتير كانوا بيمثلوا أنهم فرحانين لينا بس الحقيقي أنهم كانوا بيمثلوا وكانوا مستنيين أول مشكلة علشان يشمتوا في كسرتي وخراب بيتي بس ربنا مش هينولها لكم، أرحمونا حرام عليكم..ربنا يخليلي أهلي وجوزي والناس اللي بتتمنالي الخير ووقفت جنبي”.

بداية علاقة منة عرفة بمحمود المهدي

وكشفت الفنانة منة عرفة منذ شهور عن خطبتها من أحد الأشخاص دون ذكر أي تفاصيل حيث اكتفت بنشر صورة كرتونية خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام معلقة عليها: "تمت خطبتي"، ما جعل رواد السوشيال ميديا في ترقب مستمر لمعرفة الشخص الذي نجح في الإيقاع بمنة عرفة، وأرجح البعض بسبب عدم نشر صورة تجمعها بخطيبها، بأنها إشاعة خلقتها عرفة للرد على خطوبة علي غزلان.

ثم حسمت منة عرفة هذا الجدل من خلال الإعلان عن هوية خطيبها محمود المهدي وكشفت عن علاقتهما من خلال مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام قائلة: "اتعرفنا من خلال فيلم اتعرض عليا اسمه 3 ستات هو بيمثل وبيشارك في الإنتاج وبيروح التصوير، في الأول كنا زمايل عادي في الشغل، لحد ما آخر أيام تصوير حصلت تطورات بيننا في العلاقة، وبدأنا نتعرف على بعض أكتر، وبعدين قررنا نرتبط"، وزعمت بأنها لم تكن تريد الإفصاح عن اي تفاصيل خاصة بهذا الموضوع لاحترام وجهة نظر خطيبها محمود المهدي فهو يفضل ألا تُدخل حياتهما الشخصية فى الميديا.

عقد قران محمود المهدي على منة عرفة

هذا وكشف الفنان محمود المهدي مؤخرا عن عقد قرانه من الفنانة الشابة منة عرفة، وذلك بعد شهر من إعلان خطبتهما التي أحدثت ضجة عارمة على السوشيال ميديا بسبب إخفاء عرفة أي تفاصيل عن خطبتها، اذ شارك صورة مع جمهوره أثناء عقد قرانه على الفنانة منة عرفة وعلق عليها: "الحمد الله تم كتب كتاب اليوم بحضور العائلة فقط، وهنعمل فرح أن شاءالله بعد فيلم 666"، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.