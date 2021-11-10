حسام الدين محمود يشيد بتطور العلاقات بين مصر وتنزانيا..ويؤكد: تعزز التعاون المشترك

/660705/حسام-الدين-محمود-يشيد-بتطور-العلاقات-بين-مصر-وتنزانياويؤكد--تعزز-التعاون-المشترك

أشاد حسام الدين محمود،امين شباب الجمهورية بحزب مصر بلدي، عضو تنسيفية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمرحلة الجديدة التي سلكتها العلاقات بين مصر وتنزانيا علي المستويين الاقتصادي والسياسي مما يزيد من الروابط، وتعزز التعاون المشترك بين البلدين في حوض النيل.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن زيارة رئيسة تنزانيا سامية حسن لمصر تأتي في إطار استلهام التجربة المصرية في المجالات المختلفة، مشيرا الى كلمة رئيسة تنزانيا أن تجربة الرئيس السيسي ملهمة لدولة تنزانيا وكل الدول التي تسعى للتقدم والاذدهار.

واضاف امين شباب الجمهورية لحزب مصر بلدي أن الرئيس السيسي مهتم بنقل تجربة مصر التنموية إلي القارة السمراء وازدهار شعوبها، لافتا الي ان تنزانيا نموذج لهذه الدول، مشيرا إلي بناء مصر لسد "جوليوس نيريري" وهو نموذج كبير للتعاون بين الدولتين ، وكذا تشمل المرحلة الجديدة من العلاقات بين البلدين زيادة التجارة البينية وكذا آليات جديدة تعزز بناء القدرات في مختلف المجالات للمجتمع التنزاني وكذا نقل خبرات الدولة المصرية بما يخدم مصالح دولة تنزانيا في تحقيق الاستقرار والتقدم.