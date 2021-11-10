/660706/عمرو-طلعت يشارك-عبر-الفيديوكونفرنس-فى-الاجتماع-العاشر-لمجلس-إدارة-مبادرة-أفريقيا-الذكية

دوت الخليج

يذكر أن مجلس إدارة مبادرة أفريقيا الذكية هو أعلى سلطة فى الهيكل التنظيمى للمبادرة والذى ينعقد مرتين فى العام على مستوى رؤساء جمهوريات ورؤساء حكومات الدول الأعضاء فى المبادرة، بالإضافة الى السكرتير العام للاتحاد الدولى للاتصالات، ومفوض الاتحاد الافريقى للبنية التحتية والطاقة، ويقوم المجلس بالموافقة واقرار التوصيات والقرارات الاستراتيجية التى تقوم لجنة التيسير المشكلة من السادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برفعها ، بالاضافة الى اقرار خطة العمل والميزانية السنوية للمبادرة، وكذلك الموافقة على المشروعات الاساسية التى ستتبناها المبادرة.

عمرو طلعت يشارك عبر الفيديوكونفرنس فى الاجتماع العاشر لمجلس إدارة مبادرة أفريقيا الذكية

وخلال الكلمة؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن الجائحة ابرزت الدور الهام والحيوى للتكنولوجيا؛ موضحا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أكثر القطاعات الواعدة؛ حيث سجل معدل نمو بنسبة 16٪ كما ساهم فى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 5٪ فى فى العام المالى 2020/2021.

واشار الدكتور/ عمرو طلعت الى مشروعات تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتى أثمرت عن ارتفاع متوسط الانترنت الثابت إلى 44.7 ميجابت/ ثانية؛ موضحا انه يتم تنفيذ مشروع فى اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لربط المنازل فى 4500 قرية بشبكة الألياف الضوئية لخدمة أكثر من 58 مليون مواطن؛ مؤكدا على ان مصر تستهدف اطلاق 200 خدمة رقمية بحلول عام 2023، بالتوازى مع تطوير الأداء الحكومى لتحقيق التحول الى حكومة تشاركية بحلول نهاية العام الحالى. واضاف الدكتور/ عمرو طلعت ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ استراتيجية لبناء المهارات الرقمية وفقا لنهج هرمى بهدف تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ حيث تم مضاعفة ميزانية التدريب خلال ثلاث سنوات بمقدار 22 ضعفا، وكذلك مضاعفة عدد المتدربين بمقدار 50 ضعفا؛ مشيرا إلى أنه يتم نشر مراكز ابداع مصر الرقمية فى المحافظات لإتاحة التدريب التقنى ودعم الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال للطلاب والخريجين؛ موضحا الطفرة التي حققها قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى مصر.

كما اشاد الدكتور/ عمرو طلعت بمبادرة أفريقيا الذكية والمشروعات الرائدة لها والتى تعد مصدرا لنقل الخبرات العملية؛ موجها التهنئة للمبادرة على مشروع "الثورة الصناعية الرابعة والابتكار والذكاء الاصطناعي "؛ داعيا إلى التعاون المشترك والتكامل مع مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعى التابعة للاتحاد الأفريقي، وكذلك التعاون وتبادل الخبرات فى بناء القدرات الرقمية فى اطار المشروعات والمبادرات التى اطلقتها مصر ومنها المبادرة الرئاسية "كأس أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" ، والمركز المصرى الإفريقى للتدريب فى مجال تنظيم الاتصالات، والمركز الإقليمى للتدريب البريدى.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن مصر انشأت جامعة مصر للمعلوماتية (EUI) فى العاصمة الإدارية الجديدة، كأول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة به فى أفريقيا والشرق الاوسط؛ حيث تهدف الجامعة الى مواكبة التطورات المتلاحقة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال توفير التعليم والبحث على مستوى عالمى بالتعاون مع الجامعات الدولية الرائدة، مثل جامعة بيردو ويست لافييت ومينيسوتا.