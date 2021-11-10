/660707/محمد-عز-يعود-للغناء-من-خلال-متحنكين-تعتيق

عاد الفنان الشاب محمد عز لمجال الغناء مرة أخرى انتهى من تسجيلها مؤخرا، تحت عنوان «متحنكين تعتيق» والتي من المقرر أن يطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية متحنكين تعتيق لـ محمد عز

وتعد أغنية «متحنكين تعتيق» من كلمات إسكندر، وألحان أحمد راجح، هندسة صوت أبو السعود، وإشراف بلال صبرى، وبذلك يعود عز للغناء بعد فترة ابتعاد طويلة عن عالم الغناء بسبب إنشغاله فى عالم التمثيل.

محمد عز ينتظر عرض فيلم «الجريمة»

على الصعيد الآخر، ينتظر الفنان محمد عز عرض فيلم «الجريمة»، بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة ونبيل عيسى، وعدد آخر من الفنانين، ورؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة.

تدور قصة وأحداث فيلم «الجريمة» في فترة السبعينات ويجسد عز من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في إطار الأكشن، ويظهر أحمد عز خلال أحداث الفيلم بشكل ولوك مختلف تمامًا من خلال شارب وشعر طويل عن الذي ظهر خلال الفترة الماضية.

محمد عز يتألق في دراما رمضان 2021

وشارك الفنان محمد عز في السباق الرمضاني المنصرم، بمسلسل «المداح»، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر.

يروي المسلسل قصة صابر (حمادة هلال) الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع (أحمد بدير)، ووقع في حب فتاة (نسرين طافش) ليسلك طريقاً آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة واستخدام بعد أصحاب السلطة في تجاراتهم غير المشروعة والعديد من الأمور الأخرى، إلا أن تورطه في بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.