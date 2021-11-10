/660708/غرامات-الزمالك-عرض-مستمر-لا-تنتهي-أبرزها-شكوى-بعد-14-عام

ظهرت في الساعات الأخيرة غرامة جديدة على نادي الزمالك، بتغريمة 400 ألف دولار لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في قضية محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق في الوقت الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بداية القصة أن نادي الزمالك لم يسدد 510 الف دولار كانت متبقية من قيمة استعادة اللاعب ، ليرفع سبورتنج لشبونة قضية طالب فيها بالمبلغ المطلوب + 400 شرط جزائى غرامة التخلف عن السداد.

شكوى بعد 14 عام

ومن أغرب الشكاوي المقدمه ضد الزمالك من لاعبه السابق الأردني خالد سعد الذي لعب للفريق في موسم 2007/2008.

والغريب في الأمر أن فترة لعبة للنادي الأبيض قاربت الـ14 عام، وحتى الأن لم يتقاضى مستحقاته، وتناوبت عدة إدارات ولم ينظر أحد منهم للأمر أو تسويته مع اللاعب حتى.

ليقرر اللاعب أن يشكو الزمالك بعد 14 عام، لتكون أغرب شكوى على الأطلاق في ملاعب كرة القدم، بسبب المدة الزمنية الكبيرة، ورحل خالد سعد عن الزمالك في ظروف مثل غيره من اللاعبين في تلك الفترة .

وكان ضم الزمالك اللاعب من الفيصلي الأردني بعد تألقه بشكل كبير في البطولة العربية وإحرازه هدف في النادي الأبيض ليرجح كافة فريقه، ويرسل الزمالك خارج البطولة.

لتزداد أزمة نادي الزمالك أكثر في تلك الفترة، بسبب كثرة الشكاوي التي أستقبلها النادي بسبب لاعبين ومدربين سابقين لهم مستحقات متأخرة.

وتم منع الزمالك من القيد خلال فترتين، وربما يحكم الاتحاد الدولي بفترة ثالثة، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب الذي خرجت بعض التقارير تفيد بذلك.

غرامات الزمالك

فوصلت غرامات الزمالك حتى الأن إلى 17 مليون جنية والمبلغ قابل للزيادة كما أكد البعض من مسئولي الفريق، بسبب ظهور غرامات أخرى جديدة من حين للأخر.

تعاقب الإدارات

حيث تعاقب أكثر من مجلس خلال الـ15 عام الأخير، وتعاقد منهم مع لاعبين كثيرون ورحلوا بدون أخذ مستحقاتهم مما ورط النادي في الفترات الحالية، والغريب في الأمر أن هناك لاعبين لم يشاركو مع النادي في أكثر من مبارتين أو خمس مباريات كالاعب الغاني كريم الحسن الذي لما يشارك غير بمباراة مئوية الفريق أمام أتليتكو مدريد.

واللاعب البرازيلي اديسون الذي خاض مباريات تعد على الأصابع، وأزمة اجوجو الشهيرة التي تمت تسويتها بعد وفاته، وغيرهم كثيراً من اللاعبين، ليكون نادي الزمالك في أزمة حقيقية لا يعرف كيف سيخرج منها الأن في ظل أزمة النادي الطاحنة في وقتنا الحالي.