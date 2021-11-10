شكرى فى لقاء مع الصحفيين بواشنطن: أمريكا تريد توسيع رقعة العلاقات مع مصر

جدة - نرمين السيد - أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجى المصرى ـ الأمريكى أسفرت عن نتائج مثمرة لتعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الجولة القادمة من الحوار ستكون فى 2023 فى القاهرة.





وأضاف شكرى فى لقاء خاص بالصحفيين المصريين والعرب بمقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وردا على سؤال حول أن الحوار كان قد توقف لبعض الظروف خلال الإدارة الأمريكية السابقة، ولكن استئنافه حاليا قبل أن تكمل إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن عامها الأول يؤكد على اهتمام هذه الإدارة بتعزيز الروابط مع مصر انطلاقا من عمق العلاقات بين البلدين وخصوصا وأن هذه العلاقات تكمل قرنا من الزمن فى العام القادم.

أكد "شكرى" أن الوزير بلينكن شدد على أهمية توسيع رقعة التعاون بين البلدين فى النواحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وإشارته إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ فى العام المقبل والاهتمام الأمريكى بتوثيق التعاون مع مصر فى هذا المجال.

ولفت إلى أنه من هنا جاءت إقامة لجنتين إحداهما للتعاون الاقتصادى والأخرى للتعاون فى قضية التغير المناخى بالإضافة إلى الإشارة إلى أن العام القادم سيتم الاحتفال بمرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وسيتم تداول بين البلدين ببعض الفعاليات التى تبرز العوائد التى تبرز هذه العلاقات بين الشعبين والاستفادة من قبل كل منهما على مدى هذا الحيز الزمنى.

ونوه إلى أن الحوار اتسم بالشفافية والتفاهم بين الجانبين حول القضايا المختلفة واستمرار الاهتمام بالعلاقات ووضع آليات تعزز من استفادة الطرفين منها.