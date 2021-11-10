الرعاية الصحية: فحص 355 ألف مواطن مجانا ضمن التأمين الصحى الشامل بالأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فحص 355 ألف مواطن ضمن عمليات الفحص الطبى الشامل للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظة الأقصر، والتى تم إطلاق المنظومة بها مطلع العام الجارى.





وذكر بيان الهيئة أن الفحص الطبى الشامل للمواطنين، يتم من خلال الفحوصات الإكلينيكية والتحاليل المعملية، وتبدأ من التقييم التمريضى وقياس العلامات الحيوية، مرورا بفحص طبيب الأسرة وطبيب الأسنان ومجموعة من التحاليل الطبية وتحاليل الدم، ولفت البيان إلى أن الفحص الطبى الشامل يتم بالمجان، لكافة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشارت الهيئة، فى بيانها، إلى أن إجراء الفحص الطبى الشامل للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة الأقصر، يتم من خلال 47 وحدة ومركزا لصحة الأسرة تابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وبداخل الوحدات يتم تقديم التوعية التثقيفية والصحية اللازمة لكيفية الوقاية من الإصابة بكافة الأمراض وخاصة المزمنة منها أو عوامل الخطورة المؤدية إليها، وكذلك التوعية بأهمية الفحص الطبى الشامل للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها.

وتابع البيان أن الفحوصات التى يشملها الفحص الطبى الشامل، تشمل فحوصات (قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين فى الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، وتحليل سكر عشوائى)، وفى حال اكتشاف ارتفاع فى ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر فى الدم يتم عمل فحوصات كاملة للمريض تشتمل على (دهون ثلاثية، سكر تراكمى، وظائف الكلى، فحص قاع العين، ورسم قلب)، وعند وجود خطورة عالية فى نتائج التحاليل والفحوصات سالفة الذكر يتم إجراء أشعة موجات صوتية على القلب "إيكو" للمريض وذلك للاطمئنان على صحة القلب وصحة المنتفع بشكل عام، فضلا عن أنه فى حالة التأكد من الإصابة بأمراض القلب المزمنة يتم إحالة المريض إلى أحد المستشفيات الخمس التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقى الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن الفحص الطبى الشامل للمنتفعين، والذى تقوم به الهيئة من خلال منشآتها الصحية بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، والإسماعيلية)، هو حق أصيل من حقوق المنتفعين، وذلك بهدف المتابعة الدورية للوقوف على الحالة الصحية للمسجلين بالمنظومة الجديدة بالمحافظة.

وأوضح السبكى، أننا نستهدف من هذا الفحص الاطمئنان بشكل دورى على صحة كافة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة الأقصر، ثانى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، والبالغ عددهم أكثر من مليون و55 ألف منتفع، حتى الآن، بينما يساعد الفحص الطبى الشامل على الكشف المبكر عن الأمراض أو عوامل الخطورة المؤدية إليها لسرعة علاجها أو احتوائها والسيطرة عليها، والحفاظ على الصحة العامة للأفراد، تماشيا مع أهداف مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد وأهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

يذكر أن محافظة الاقصر بها 6 مراكز ومدن، ويبلغ عدد سكانها حوالى 1.5 مليون نسمة، يعيشون على مساحة حوالى 2000 كيلومتر مربع، ومن المقرر أن يصل عدد المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، والتى تقدم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر إلى 65 منشأة طبية، تشمل 6 مستشفيات إضافة و59 وحدة صحية ومركزا طبيا، لتقديم خدمات الرعاية الأولية المنتفعين.