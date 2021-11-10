تجديد ندب.. «الشرقاوى» معاونا لوزير التعليم العالى للتمويل والاستثمار

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارا بتجديد ندب الدكتور محمد رمضان الشرقاوى، المدرس بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة للعمل معاونا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى للتمويل والاستثمار.





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