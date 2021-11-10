عاجل- السيدة انتصار السيسى: لا تزال الحياة الكريمة هى الأمل

جدة - نرمين السيد - أعربت السيدة انتصار السيسى، عن سعادتها بزيارة قرية شما، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، متوجهة بالشكر على المجهودات التى بذلت فى القرية، ضمن مشروعات مبادرة تطوير الريف المصرى "حياة كريمة".





وأوضحت السيدة انتصار فى تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "سعدت اليوم بوجودى بين أهلى أهل قرية شما مركز أشمون محافظة المنوفية الكرام، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ميدانيا". وأضاف السيدة انتصار السيسى: "حيث سعدت جدا بحفاوة وكرم الاستقبال، وبمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة.. أشكركم جميعا على هذا الإنجاز المشهود، ولاتزال الحياة الكريمة هى الأمل الذى نعمل جميعا لأجله".

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