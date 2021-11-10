اليوم .. القمر يقترن بكوكب زحل فى مشهد بديع بسماء مصر...

يرصد بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 وبداية الليل اقتران القمر بكوكب زحل سيد الخواتم حيث سيفصل بينهما 4 درجات في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن القمر سيكون قرصة مضاء بنسبة 40 ٪ قرب زحل (0.4) في كوكبة الجدي. زحل الآن هو الاخفت بين الكواكب المرئية بالعين المجردة في السماء ولكن يمكن رؤيته في حالة سماء صافية يضيء بضوء ذهبي ومن السهل التعرف عليه حيث يوجد في الوقت الحالي إلى يمين كوكب المشتري اللامع.

ويعتبر زحل ابعد كوكب في نظامنا الشمسي الذي يمكن رؤيته بالعين المجردة يستغرق 29 سنه ليكمل دورة واحدة حول الشمس ولذلك في كل 14 سنه ونصف تقريبا نشاهد اما الوجه الشمالي او الجنوبي لتلك الحلقات.

لقد بلغت حلقات زحل اقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر العام 2017 حيث أصبح جانبها الشمالي مشاهدا وبكل وضوح بالنسبة للراصدين من خلال التلسكوب وهو منظر لم يرى منذ العام 2003 عندما كان الجانب الجنوبي للحلقات في اقصى ميلان له باتجاه الارض.

لرؤية حلقات زحل هناك حاجة لاستخدام التلسكوب إضافة لتضاريس سطح القمر كالفوهات والشقوق وخاصة على طول الخط الفاصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من سطح القمر حيث تتداخل الظلال مع الضوء وتعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

يمكن رؤية زحل في نوفمبر 2021 وهو يتحرك أمام نجوم برج الجدي ويمكن للراصدين الذين يستخدمون المناظير، رصد الكوكب يتحرك أسفل النجم الخافت - أبسيلون كابريكورني - طوال هذا الشهر.

جدير بالذكر أن القمر يوم غدا الخميس سيكون القمر قد غيره موقعة نحو الشرق ليكون أقرب إلى كوكب المشتري بالنسبة للراصد على قبة السماء وذلك نتيجة لحركة القمر الطبيعية في مدارة حول الارض.