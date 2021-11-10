سفير الأردن بالقاهرة: زيارة ولى العهد لمصر تاريخية للاطلاع على الجمهورية الجديدة



وجه السفير أمجد العضايلة، سفير الأردن فى القاهرة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصرى على حفاوة استقبال ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله والوفد المرافق له.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "لا شك أن تلك الزيارة تاريخية، فهي تاريخية من ناحية توقيتها، وتاريخية من ناحية الاطلاع على التجربة المصرية والإنجازات التي تتحقق في الجمهورية الجديدة".

وقال: "أهمية تلك الزيارة أيضاً تتمثل في حرص ولي العهد على تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين الشقيقين، ولذلك كان هناك برنامج مكثف داخل هذه الزيارة، بدأت أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولقاءاته مع وزيرة الصناعة والتجارة والاستماع للتجربة المصرية في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التعاون السياحي، حيث تم توقيع 3 اتفاقيات تعاون في مجال السياحة بين البلدين".

وتابع: "زيارة اليوم كانت هامة جداً لانها احتوت على برنامج مكثف، بدأت بزيارة قاعدة المشير طنطاوي، والاطلاع على برنامج مهم لقوات العمليات الخاصة المصرية، وآلية التعامل ومكافحة الإرهاب، وهناك تعاون عسكري هام بين البلدين، لذلك كان لابد من الاطلاع على التجربة المصرية، وتبادل الخبرات في هذا المجال، وبعدها توجه ولي العهد لقناة السويس، واستمع إلى إيجاز من رئيس الهيئة، والتطور الهائل الذي شهدته القناة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وقال: "زيارة شيخ الأزهر كانت محطة مهمة، لأن مشيخة الأزهر تمثل رسالة الإسلام السمحة ووسطيته".