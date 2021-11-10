السيدة انتصار السيسى تعلق على زيارتها للمنوفية اليوم: سعدت بوجودى بين أهلى

عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها عقب زيارتها اليوم، الأربعاء، لقرية شما مركز أشمون محافظة المنوفية ولقاء أهلها الكرام.

وكتبت السيدة انتصار السيسى علي صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك": "سعدت اليوم بوجودي بين أهلي أهل قرية شما مركز أشمون محافظة المنوفية الكرام، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ميدانياً، حيث سعدت جداً بحفاوة وكرم الاستقبال, وبمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة. أشكركم جميعاً على هذا الإنجاز المشهود، ولاتزال الحياة الكريمة هي الأمل الذي نعمل جميعاً لأجله".