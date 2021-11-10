السيدة انتصار السيسى تعلق على زيارتها للمنوفية اليوم: سعدت بوجودى بين أهلى أهل قرية شما مركز أشمون الكرام

عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها عقب زيارتها اليوم، الأربعاء، لقرية شما مركز أشمون محافظة المنوفية ولقاء أهلها الكرام.

وقالت السيدة الأولى، السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية علي صفحتها الشخصية علي الفيس بوك "سعدت اليوم بوجودي بين أهلي أهل قرية شما مركز أشمون محافظة المنوفية الكرام، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ميدانياً. حيث سعدت جداً بحفاوة وكرم الاستقبال, وبمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة. أشكركم جميعاً على هذا الإنجاز المشهود، ولاتزال الحياة الكريمة هي الأمل الذي نعمل جميعاً لأجله.



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