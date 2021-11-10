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بالصور.. وزير الرياضة يكرم البطل الأولمبي بعد حصولهم على 15 ميدالية ببطولة البحر المتوسط

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إيهاب أبوزيد 0 تبليغ

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حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تكريم فريق المصارعة للبطل الأولمبي، بعد حصولهم على ١٥ ميدالية فى منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط للمصارعة والتي أقيمت بدولة اليونان، والتى شارك بها ١٣ دولة خلال الفترة من ١٧ أكتوبر وحتى الاول من نوفمبر ٢٠٢١.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعرب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بحصول لاعبي فريق المصارعة للبطل الأولمبي على ١٥ ميدالية في منافسات بطولة البحر المتوسط.

كلمة وزير الشباب والرياضة

مؤكداً انه يتابع بصفة دائمة مشروع البطل الاولمبي والموهبة الرياضية لتخريج جيل جديد من الرياضيين واكتشافهم في مختلف انحاء الجمهورية.

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موضحاً أنه تم وضع خطة مدروسة بعناية لاكتشاف الموهوبين رياضيا بالاضافة الي تقديم الدعم واعداد المعسكرات المختلفة لهم لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، من اجل اعدادهم للفوز بميدالية أولمبية في دورات الالعاب الاولمبية المختلفة.

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واضاف صبحي، ان وزارة الشباب والرياضة تضع على رأس أولوياتها الشباب المصري وتقديم كل الفرص والامكانيات لهم من اجل ان يكونوا رائدين في المجالات المختلفة.

ميداليات مصر في البطولة

حيث حصد فريق المصارعة الرومانيه شباب علي ٣ ميداليات ذهبيه وهم: "أحمد هاني وزن ٥٥كجم، كريم ربيع وزن ٦٠كجم، فكري محمد وزن١٣٠كجم".

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و عدد ميداليه فضيه للاعب كريم عادل وزن ٨٢كجم.

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 كما حصدت ثلاث ميداليات برونزيه عن طريق كل من: محمود عادل وزن ٧٢كجم، سعيد ابوكامل وزن ٧٢كجم، وعمر بدر وزن ٧٧كجم.

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اما في المصارعة الحره فئة الشباب حصد الفريق المصري علي ميداليتين ذهبيتين عن طريق اللاعب عبدالرحمن السيد  وزن ٦١كجم وأدهم عبدالله وزن ١٢٥كجم.

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بالاضافة الي  ٥ ميداليات فضيه لكل من محمود عمار وزن ٥٧كجم، سعيد إبراهيم  وزن ٦١كجم، علاء محمود  وزن ٦٥كجم، عبدالرحمن مندور وزن ٨٦كجم، محمود مصطفي الشامي وزن ٩٢كجم.

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بالإضافة إلى ميداليه برونزيه للاعب حنفي محمد وزن ٧٩كجم.

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اما في منافسات المصارعة النسائيه فقد حصلت اللاعبه رنيا فتحي علي الميدالية الذهبيه في وزن٦٨كجم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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