صاحب الرد الأشهر على تصريحات إبراهيم عيسى لـ دوت الخليج: «القرأن لا يعطل عن العمل.. والمريض ليه أولوية في كل حاجة».. فيديو

/660711/صاحب-الرد-الأشهر-على-تصريحات-إبراهيم-عيسى-لـ-تحيا-مصر-القرأن-لا-يعطل-عن-العمل-والمريض-ليه-أولوية-في-كل-حاجة-فيديو

موجة عارمة من الغضب انتفضت بسبب تصريحات إعلامية خرج بها الإعلامي إبراهيم عيسى، لينتقد مشهد الصيادلة الذين يقومون بقرأة القرأن داخل أماكن عملهم، الأمر الذي دعا إلى رد الكثير عليه، موجهين إليه بعض الانتقادات اللاذعة والشديدة ايضا.

دوت الخليج

ومن بين هؤلاء المنتقدين، خرج علينا الدكنور أيمن جبر صيدلي بمحافظة بني سويف، صاحب الرد الأشهر على تعليق إبراهيم عيسى، والذي قام بتصوير مقطع فيديو داخل الصيدلية يرد فيه عليه معتبر تصريحات عيسى غير واعية وهدف للامتناع عن قراءة القرآن، والذي هو مرأة عقولنا ومصدر نستمد من الطاقة في جميع أمور حياتنا.

لا يوجد أي عواقب على عمل الصيدلي أثناء عمله في الجمع بين قراءة القرآن

وقال أيمن جبر خلال تصريحات خاصة لـ لتحيا مصر " أنه لا يوجد أي عواقب على عمل الصيدلي أثناء عمله في الجمع بين قراءة القرآن ومرجع، مضيفا أن قراءة القرآن تشجع وتزيد من قوة العامل في الإخلاص في عمله.

وأشارأنه ليس هناك تعارض في قراءة القرأن في وقت الفراغ في العمل، بمعني لن يكون هناك صيدلي يقرأ القرآن ويترك مريض أمامه جاء لأخذ علاجه. وواصل جبر :" القرآن الكريم والسنة النبوية تحثنا على الإيمان والعمل، وكل واحد حر في ان يشغل وقت فراغه، سواء القرآن أو السوشيال ميديا او الأفلام، طالما لم يقصر في عمله فهو حر في وقت فراغه".

واختتم:" وفي النهاية أتمنى التركيز على الصيدلي، فهو خط الدفاع الاول في فترة كوفيد 19، وهناك الكثير من الصيادلة الذين كانوا في صدارة المواجه، والتوجيه والتوضيح على عمل الصيدلي، في المنظومة الصحية".