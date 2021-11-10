/660712/الزمالك-يربط-تجديد-عقد-رزاق-سيسيه-بعودته-للملاعب

أشترط مسئولو نادي الزمالك عدم التجديد للاعب الفريق رزاق سيسيه في الوقت الحالي، غير بعد مشاهدته في الملعب عقب عودته من الإصابة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويرغب المسئولين في الفريق الأطمئنان على حالته الفنية والبدنية أولاً، قبل فتح ملف تجديدة، لأنه أصيب لفترة طويله منذ الموسم الماضي عندما كان يلعب للإتحاد السكندري، وهو الأن في مراحله الأخيرة من قبل عودته للملاعب والمشاركة مع الزمالك في اللقائات القادمة.

ويرغب نادي الزمالك في التجديد للعديد من اللاعبين أبرزهم طارق حامد ومحمد عبد الشافي وأبو جبل ومحمد أوناجم، وستقتح إدارة الفريق كل تلك الملفات في الوقت القادم كما خرج أكثر من مسئول وأكد ذلك.

أزمة شيكابالا

قررت المحكمة الرياضية الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " تغريم نادي الزمالك 400 الف دولار لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في قضية قائد الفريق محمود شيكابالا.

مباراة الأهلي والزمالك

أنتهت مباراة الأهلي والزمالك أول ، بفوز القلعة الحمراء بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي أقيم بينهم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وخسارة الزمالك لكرة القدم أضاعت على كارتيرون تحطيم رقم كابرال الذي ظل مع الزمالك 30 مباراة بدون هزيمة، بينما عادل رقم فينجادا الذي حقق نفس رقم كارتيرون بـ25 لقاء متتالي بدون خسارة.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.

باتريس كارتيرون

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وهناك أخبار تفيد بوجود مفاوضات من جانب إدارة السد القطري مع المدرب الفرنسي، ليكون بدلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل إلى إسبانيا لتدريب برشلونة.

بجانب التقارير التي تفيد بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك بعد حصوله على حكم من القضاء الإداري، والأمور غير مستقره بينهم مما يفكر الفرنسي في الرحيل.