/660715/ياسمين-عبد-العزيز-تعود-للتريند-بسبب-الراحل-أحمد-خليل

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، بعد أن نعت الفنان الراحل أحمد خليل الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء بعد إصابته بفيروس كورونا.

دوت الخليج يرصد سبب تصدر ياسمين عبد العزيز مؤشرات جوجل

وكانت كتبت ياسمين عبد العزيز عبر خاصية “ستوري”، بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، موجهة رسالة للفنان أحمد خليل "البقاء لله.. ربنا يرحمه"، وبعدها بساعات بدأ البحث عن ياسمين عبد العزيز وكأن الجمهور كان منتظرا رسالة منها بعد عودتها من رحلة طويلة مع المرض.

أول رسالة من ياسمين عبدالعزيز منذ مرضها

وفي أول ظهور لياسمين منذ مرضها طمأنت جمهورها عن حالتها الصحية مشيرة إلى تعافيها، وتوجهت بالشكر لها على دعمها ومساندتها طوال تلك الأزمة، اذ نشرت ياسمين عبد العزيز فيديو عبر حسابها الخاص بموقع انستجرام، به مجموعة من الصور التي مرت بها خلال فترة مرضها، مستعينة بأغنية هنعيش للفنانة إليسا، وعلقت عليه قائلة: “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدًا، الحمد لله أنا بقيت كويسة، وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا”.

كما حرصت عبد العزيز على مشاركة جمهورها ومتابعيها الذيين عاشو معها المعناة من البداية، بصورة من غرفتها في المستشفي بسويسرا، والتي شهدت رحلة علاجها الأخيرة قبل عودتها إلى القاهرة من ساعات، حيث نشرت عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع تبادل الصور والفيدوهات"إنستجرام" صورة تظهر باب الغرفة رقم 418، مصحوبة برمز يد للوداع، كما نشرت لقطات من شرفة الغرفة لتودع بها المكان.

مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز

الجدير بالذكر أنه أجرت ياسمين عبد العزيز منذ فترة جراحة في مصر على يد الطبيب سامح زكي في مستشفى السلام الدولي، لإزالة الأكياس التي يُطلق عليها في الطب "أكياس الشوكولاته"، وأكتشفت بعد الجراحة أن هناك مضاعفات اضطرت على إثرها دخول غرفة العمليات مرة أخرى لتصحيح الأمور، لكنها بتسمم في الدم مما أدى إلى دخولها غيبوبة تامة لمدة تزيد عن 14 ساعة حتى الآن، وساءت حالتها الصحية إلى حد الخطورة، ثم بعد بدء تعافيها انتقلت ياسمين عبد العزيز لسويسرا لإستكمال رحلة علاجها.