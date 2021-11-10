/660716/السجن-سبعة-سنوات-وغرامة-300ألف-جنيهلكل-من-يعتدى-على-طبيب-ومعه-أكثر-من-شخصمشروع-قانون

تضمن مشروع قانون النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بشأن تغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء، بأنه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه وإذا ترتب على الجريمة وفاة أى من الفريق الطبى ، تكون العقوبة السجن المؤبد

دوت الخليج

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنه يأتى تقديرا من المشرع المصرى لمهنة الطب، بإعتبارها من أهم المهن الإنسانية التى تمثل مكانة عالية فى المجتمع وما لها من دور هام فى الحفاظ على صحة الإنسان، ونظرا لما تتميز به عن باقى المهن من كونها محفوفة بكثير من المهام التى تجعلها مقدرة من جموع الناس، وفى ضوء تكرار حالات التعدى على أبنائها من الفريق الطبى وخاصة الأطباء ومعاونيهم فى المستشفيات التى تنتشر بجموع محافظات الجمهورية ورغبة من المشرع المصرى بالتدخل التشريعية للمعالجة الرادعة وتأمين وحماية العاملين بالمنشأت الطبية تقدمنا بالمشروع القانون المعروض لمواجهة ظاهرة الإعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشأت الطبية .

«السجن سبعة سنوات وغرامة 300ألف جنيه»..لكل من يعتدى على طبيب ومعه أكثر من شخص«مشروع قانون»

كما تضمنت بأن لا سيما وأن الإعتداءات المتكررة تتسبب فى كثير من الأحيان فى توقف المنشأت الطبية عن القيام بمهامها وقيام الأطباء وأعضاء الفريق الطبى عن مهامهم أيضا، ومن التأثير السلبى على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ومن ثم سيكون المشروع المقدم مستهدفا للردع العام وإنظار الكافة بسوء العاقبة حالة إرتكاب هذه الجريمة حيث لا يمكن أن تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدى وخاصة فى ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة والتى يتم تداولها من وقت لأخر على مواقع التواصل الإجتماعى والتى تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ما بين إعتداءات جسدية ولفظية حيث وصل الأمر بأن أصبح من الطبيعى أن نرى الأطباء معترضين لمثل هذه الإعتداء خلال الفترة الأخيرة.