/660717/أحمد-علي-يكتب-نقابه-للعاملين-بالقطاع-العقارى-خطوه-تأخرت-كثيرا

علي غرار كافه قطاعات العمل بالدوله المصريه ، فالان لكل فئه توجد نقابه تمثلهم وتعتبر منبرا لهم يعبر عن رغباتهم وتطلعاتهم واحلامهم سواء فيما يتعلق بمهنتهم ، او فيما يتعلق بتحسين أحوالهم وظروفهم المعيشيه، وتزداد قوه وتأثير تلك النقابات كلما اتسعت وكبرت الفئه التي تشملها ، وتستمد قوتها من ادراك العاملين داخل طائلتها لاهميتها واحترام قرارتها دائما، ولعل القطاع العقاري بكافة فئاته وتصنيفات المستويات المهنيه داخله اصبح الان في حاجه قويه لإنشاء نقابه تمثله وتعبر عن تطلعات أبناءه من مختلف المستويات الوظيفيه، فحاله التوسع والنجاح والقوه التي اصبح فيها القطاع العقاري ونسبه مساهمته في الاقتصاد القومي ، وحجم فرص العمل المتولده منه، والاستثمارات التي تتخذه قبله للاستثمار في مجتمع الأعمال المصري الان - تستلزم ان تكون هناك نقابه تحمل رايته وتنقل تطلعات أبناءه وتنظم ايضا مسيره وآلية عمل القطاع سواء بالنسبه للمطوريين العقاريين علي اختلاف مستوياتهم ، وكذلك بالنسبه لشركات التسويق العقاري ، وكذلك لقطاع التشييد والبناء، وحتي وان كانت هناك غرف لتلك الفئات تتبع إتحاد الصناعات المصري، الا انها لن تكون بنفس تأثير وقوه ان تكون هناك نقابه للعاملين بالقطاع العقارى.

دوت الخليج

ومن المؤكد ان في ظل كل هذا الحجم من المشروعات العقاريه التي شهدتها مصر ومازالت تشهدها علي مدار السنوات ال٧ الماضيه ومازالت تستمر ، وفي ظل تلك النهضة العمرانية القويه والمستدامه التي اسست لها القيادة السياسية المصريه ، ام يستمر القطاع العقاري في العمل دون وجود نقابه تؤسس باحترافية وتنافسيه لشكل ومنظومه جديده للعمل داخل القطاع، وتضغ التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق المطورين والعاملين داخل القطاع ، وكذلك تنظيم وضبط العلاقه مابين شركات التسويق العقاري والمطورين العقاريين.

أحمد علي يكتب: نقابه للعاملين بالقطاع العقارى.. خطوه تأخرت كثيرا

ورغم كل ذلك التوسع والمشروعات العمرانيه الكبري التي تنفذها الدوله المصريه، والتي اكسبت القطاع العقاري في مصر تنافسيه قويه علي صعيد الاستثمار العقاري محليا وعالميا ، وبدأ الحديث عن التوجه بقوه نحو تحفيز التصدير العقاري في مصر، ولاشك ان حاله الانفتاح القويه التي حققتها المشروعات العقاريه كالعاصمه الاداريه الجديده والعلمين والجلاله - انعكست علي دخول عدد كبير من المطوريين العقاريين للسوق المصري ، ومازالت هناك شركات اخري تدخل للسوق ، وهو مايؤكد اننا امام تحول كبير للسوق العقاري المصري، الا انه الاهم ومن الضروري عند تأسيس تلك النقابه ان يمثل تشكيلها المؤسسي كافه الاصوات والفئات للعاملين داخل القطاع العقاري وان يكون للشباب دور محور في تشكيلها وتأسيسيها علي اعتبار انهم اصبحوا وقود القطاع العقاري في مصر، وشكلوا نسبه قويه من نجاحه علي كافه المستويات المهنيه داخله، والاهم ان يتم الفصل بين تحقيق اي مصلحه خاصه ، والمصلحة العامة والتي ستكون الهدف الرئيسي لعمل تلك النقابة وتحديد ملامح نجاحها ، وأخيرا فإنني أوجه الدعوه بكل قوه لكل من يهمه ذلك الامر، بسرعه التكاتف نحو تحقيق تلك الخطوه والحلم المتغافل عنه.