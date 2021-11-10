/660719/غدا-ندوة-بالجامعة-الأمريكية-حول-حرية-تداول-المعلومات-في-ضوء-استراتيجية-حقوق-الإنسان

تنظم وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، غداً الخميس، ندوة أونلاين بعنوان «حلم حرية تداول المعلومات: من الاستحقاق الدستوري إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

وأعلنت الوحدة أن الندوة تأتي استكمالاً للجهود المطالبة ببلورة قانون متكامل أو نصوص تضاف إلى قوانين قائمة، تكفل حق الحصول على المعلومات وحرية تداولها، لافتة إلى أن جهوداً مختلفة بذلت على مدى السنوات السبع الماضية في هذا السياق من كلا من الحكومة ووسائل الإعلام والجهات الممثلة لها والمجتمع المدني، إلا أنها لم تسفر عن تقدم ملموس.

دوت الخليج

وأوضحت الوحدة أن أهمية هذه الندوة تكمن في أنها تأتي في ضوء ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخراً، بشأن غياب الإطار القانوني المنظم للحصول على المعلومات والبيانات والإحصائيات الرسمية وتداولها، تنفيذاً للاستحقاق الدستوري المتأخر وفقاً لنص المادة 68 من الدستور الحالي التي تنص على ضمان حق كل مواطن في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة، وتلزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها بشفافية، مع تنظيم ضوابط سريتها وقواعد إيداعها وحفظها، فضلا عن تجريم حجب المعلومات أو تعمد إعطائها مغلوطة.

كما أعلنت الوحدة أنها تستضيف في ندوتها ثلاثة من المتخصصين في مجال حرية تداول المعلومات وذلك بغرض استعراض الجهود السابقة لإقرار تشريع منظم لتداول المعلومات وللخروج بأفكار تشريعية محددة وواقعية، حيث سيتحدث خلال الندوة كلاً من النائبة د. مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والكاتي الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين ومدير تحرير جريدة الشروق، و المحامي حسن الأزهري، الباحث في مسار-مجتمع التقنية والقانون، فيما سيدير الندوة الكاتب الصحفي محمد بصل، مدير تحرير جريدة الشروق.

غدا.. ندوة بالجامعة الأمريكية حول حرية تداول المعلومات في ضوء استراتيجية حقوق الإنسان

ومن المقرر أن يتم بث وقائع الندوة بشكل حي على صفحة الوحدة على موقع فيس بوك غداً الخميس ١١ نوفمبر ٢٠١١ الساعة ٦:٣٠ مساءً، مع إتاحة الفرصة للمتابعين في طرح أسئلتهم واستفساراتهم على المتحدثين من خلال التعليقات على البث الحي.