شكرى : هناك رؤية مشتركة مع أمريكا بشأن ليبيا فى ضوء مخرجات برلين 1 و 2

جدة - نرمين السيد - علق وزير الخارجة سامح شكرى، فى لقاء خاص بالصحفيين المصريين والعرب بمقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأربعاء، على موقف مصر من القضية السورية، قائلا :" إن موقف مصر عبرنا عنه حينما التقيت مع وزير الخارجية السورى فيصل المقداد على هامش الاجتماعات الماضية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أن مصر تشعر بكثير من الألم لما أصاب سوريا من تدمير وقتل وظروف وتحديات من ضمنها وجود عناصر إرهابية على الأراضى السورية حاولت أن تستحوذ على هذه الأراضى ورأينا تنظيم داعش ورقعة الأراضى التى استولت عليها فى سوريا والعراق والحمد لله انحسر هذا المد.





وأضاف "شكرى"، أن هناك واقعا شهدته سوريا على مدى عشر سنوات من صراع داخلى أدى لأضرار وفقد أرواح وما عانى منه الشعب السورى من تهجير ونزوح وكل هذا يؤلم مصر فى إطار العلاقات مع سوريا ودائما التاريخ السورى كان مكونا رئيسيا فى الأمن القومى العربى.

وتابع: أننا نتعامل مع واقع جديد فى سوريا يفرض مسؤولية على الأشقاء فى سوريا لإيجاد الحلول الملائمة بكل الظروف التى تحيط بالشعب السورى، هناك إطارات سياسية وعسكرية واستعادة استقرار وسيادة ووحدة الأراضى السورية وعلى الأطراف السياسية السورية سواء الحكومة أو الأطياف كلها أن تعمل على استعادة سوريا كدولة مركزية بعيدة عن التدخلات الخارجية وعدم وجود قوات أجنبية على أراضيها والعمل على إقصاء التنظيمات الإرهابية التى تشكل خطرا ليس فقط لسوريا وإنما للدول المحيطة أيضا وأى جهد تستطيع مصر أن تقدمه دعما لهذه الأهداف ولكن الأمر يرجع فى النهاية إلى الشعب السورى والحكومة السورية والأطياف بها ونأمل أن يضعوا المصلحة العليا نصب أعينهم لتعود سوريا مرة أخرى وتصبح مكونا مرة أخرى للأمن القومى العربى بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وذكر وزير الخارجية أنه التقى بعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى خلال زيارته لواشنطن، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية حددت موعد الحوار الاستراتيجى وفقا لبرنامج عمل وزير الخارجية الأمريكى وصادف أنه جاء خلال عطلة دورة انعقاد الكونجرس الأمريكى ولكن تمت سلسلة من المحادثات مع عدد من أعضاء الكونجرس بمجلسيه عبر الهاتف وعبر الفيديو من الحزبين الديمقراطى والجمهورى حول عدد من القضايا لاستمرار التواصل والاهتمام بإحاطة الأعضاء بالتطورات التى تشهدها مصر والتحديات فى الإقليم ومواصلة التعاون المصرى الأمريكى لمواجهة التحديات واستقطاب دعمهم للعلاقات الثنائية والعسكرية باعتبارها مكونا رئيسيا فى العلاقات بين البلدين لتمكين مصر من الاضطلاع بدورها التقليدى فى تحقيق أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وكانت مناسبة طيبة لإحاطة الأعضاء بالجهود المبذولة فى مجالات التنمية الاقتصادية وما حققته مصر من تطور فى البنية الأساسية ودعم العلاقات الاقتصادية وقضايا حقوق الإنسان واستراتيجية مصر الوطنية لحقوق الإنسان بدعم من الرئيس السيسى وقراره برفع حالة الطوارئ بالإضافة للجهود المبذولة بشأن حقوق المرأة والطفل وذوى الهمم والعمل على تكريس مفهوم الدولة الوطنية وحرية الاعتقاد والعبادة واستمرار سعى الدولة للارتقاء بحقوق الإنسان فى كافة مناحيها السياسية والاجتماعية والموارد الضخمة المخصصة لبرنامج حياة كريمة وتأثيره على 60 مليون مواطن من أشقائنا فى الريف المصرى.

ونوه إلى أن الحديث كان يتسم بالتفاهم والعمق والاتفاق على ضرورة فتح قنوات الحوار مع الأعضاء لإحاطتهم بالتطورات والجهود المصرية سواء على المستوى الداخلى أو العلاقات الثنائية أو اتصالا بالتطورات الإقليمية والدولية.

وقال الوزير شكرى، إن مشاوراته مع نظيره الأمريكى أكدت أن هناك رؤية مشتركة بشأن الوضع فى ليبيا فى ضوء مخرجات برلين 1 و 2 وقرار مجلس الأمن وأهمية التنسيق، ونحن بصدد اجتماع القمة فى باريس يوم 12 نوفمبر الجارى لتناول القضية الليبية وضرورة احترام موعد 24 ديسمبر لعقد الانتخابات وأهمية وضع آلية وخارطة طريق تؤدى لخروج القوات الأجنبية كافة من الأراضى الليبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، وبالنسبة للجنة 5 + 5 محل اهتمام من كل من مصر والولايات المتحدة ونراها آلية سليمة لتناول خروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب ووضع آليات محددة قابلة للتنفيذ لتحقيق ذلك.