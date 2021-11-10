الوزراء: تعديلات قانون الشهر العقارى هدفها تيسير الإجراءات على المواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، أن التعديلات التى تمت الموافقة عليها فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، حول قانون الشهر العقارى هدفها التسهيل والتيسير على المواطنين فى إجراءات تسجيل الملكية.





وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء -خلال اتصال هاتفى مع قناة "صدى البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى- إن الدولة تغلبت على كل العقبات التى كانت سببا فى إحجام المواطنين عن تسجيل ممتلكاتهم فى الشهر العقارى، مشيرا إلى أن المواطن الذى يشترى عقارا ويقوم بتحويل عداد الكهرباء أو المياه باسمه يجب أن يكون هناك تسجيل لهذا العقار.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتقديم كل التيسيرات للمواطنين للتسجيل فى الشهر العقارى، ولذلك اتجهت الحكومة لتعديل بعض المواد بقانون الشهر العقارى.

وأوضح أن من سيدفع قيمة التصرفات العقارية هو البائع، أو إذا كان هناك اتفاق فى العقد على أن المشترى هو من سيدفع فهذا الأمر بين البائع والمشترى والعقد شريعة المتعاقدين.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب تتابع تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، مشيرا إلى أن 2.5% هى قيمة التصرفات العقارية، لافتا إلى أن العقارات التى تم بيعها قبل عام 2013 ستكون هناك ضريبة مقطوعة عليها.

وأوضح أن المواطن الذى باع وحدة بـ250 ألف جنيه عليه أن يدفع 6250 جنيه قيمة الضريبة التى تحدد بـ 2.5% ولكن التسهيل بعد تطبيق نسبة مقطوعة سيؤدى لدفع 1500 جنيه فقط بدلا من 6250 جنيه.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون تكون القيمة الضريبة المقطوعة 3000 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه تكون الضريبة 4000 جنيه، منبها أن الأرقام سالفة الذكر ستكون على العقود قبل عام 2013، ولكن بعد عام 2013 تطبق القيمة التى حددها القانون وهى نسبة 2.5%.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا مهما اليوم هو تحديد سعر أردب القمح قبل قيام الفلاح بزراعته، مشيرا إلى أن سعر القمح سيكون 820 جنيها، وهذا زيادة عن العام الماضى بـ 100 جنيه.

واعتبر سعد أن الفلاح عندما يزرع القمح سيقلل ذلك من شراء القمح من الخارج، كاشفا عن فرحة الفلاحين بصدور هذا القرار اليوم.

وقال إن الجميع يتابع ما يتم فى جميع دول العالم بشأن القمح، حيث أن كل دولة تعمل على الحفاظ على القمح، بسبب المشكلات العالمية فى السلع، مضيفا أن بعض الدول فرضت رسم تصدير على صادراتها من القمح للاحتفاظ بأكبر قدر منه لديها.