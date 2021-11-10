فيديو.. متحدث الوزراء: لم يعد واجبا على مشترى العقار دفع ضريبة التصرفات

وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، ببرنامج مساء dmc، عبر فضائية dmc، أوضح سعد أن التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقارى، تهدف إلى التيسير على المواطنين فى إجراءات تسجيل الملكية.
وشدد على أن التيسيرات الجديدة فيما يخص تسجيل العقارات، جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مبينا أنه لم يعد واجبا على مشترى العقار دفع ضريبة التصرفات العقارية، مؤكدا أن البائع أصبح وفق التعديلات الجديدة هو المكلف بالسداد لمصلحة الضرائب.
وبين أن أحد المشكلات التى كانت تواجه المواطنين عند تسجيل الوحدة فى الشهر العقارى، كان فى السابق يتم مطالبته بإحضار تسلسل العقود، لكن حاليا سيتم وفقا لعقد الشقة وفواتير كهرباء والغاز التى تثبت إقامته الدائمة خمس سنوات.
وأكد السفير نادر سعد، أن أقصى رسم لتسجيل العقار بالشهر العقارى سيكون 2000 جنيه، مبينا أن هذه الرسوم لا علاقة لها بضريبة التصرفات العقارية، فيما ستتولى وزارة المالية تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع.
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